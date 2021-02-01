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Dünya Papua Yeni Gine'de aile kavgası! Ölüler var
Dünya

Papua Yeni Gine'de aile kavgası! Ölüler var

Papua Yeni Gine'nin orta kesimlerindeki Hela eyaletinde iki kuzen arasındaki arazi anlaşmazlığının neden olduğu çatışmalarda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 17:02:00 -
Papua Yeni Gine'de aile kavgası! Ölüler var

Papua Yeni Gine'nin orta kesimlerindeki Hela eyaletinde iki kuzen arasındaki arazi anlaşmazlığının neden olduğu çatışmalarda 18 kişi yaşamını yitirdi.

"The National" gazetesinde yer alan habere göre, Tagali ve Tebi kırsal bölgesindeki silahlı çatışmaya dönüşen aile kavgası sebebi ile çok sayıda insan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Eyalet Emniyet Müdürü Teddy Agwi, iki hafta önce başlayan çatışmalar nedeniyle aralarında iki kadın ve bir çocuğun olduğu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Agwi, dün gece Tebi'deki Mulubi Köyü yakınında 6 erkeğin silahla öldürüldüğü, cesetlerinin sabah olay yerine gelen polislerce bulunduğu kaydedildi.

Bölgedeki bir kilise, çatışmadan etkilenen kişilere kapılarını açarken güvenlik güçlerinin henüz duruma hakim olamadığı bildirildi.

Yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı eyalet, tropikal ormanlarla kaplı, ulaşımın zor olduğu yüksek bir plato üzerinde bulunuyor.

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