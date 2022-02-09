Papiss Cisse kimdir? Çaykur Rizespor transferi Papiss Cisse nereli, hangi takımda oynadı?

Çaykur Rizespor Kulubünden yapılan açıklamada "İstanbul'da Kulüp Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Papiss Demba Cisse'ye kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Peki Papiss Demba Ciss kimdir, nereli kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Papiss Ciss kariyeri.

Papiss Cisse kimdir?

Papiss Demba Cisse, 3 Haziran 1985 tarihinde Dakar'da doğdu. Santrafor mevkisinde oynayan Senegalli futbolcudur.

Papiss Cisse hangi takımlarda oynadı?

2010-11 sezonunda 22 gol atarak Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu unvanını kazanmıştır ve EFFIFU ödülüne layık görülmüştür. 2011-12 sezonunun devre arasında, sezon başında Newcastle United'a transfer olan Senegal millî futbol takımından takım arkadaşı olan Demba Ba'nın ardından 17 Ocak 2012 tarihinde Newcastle United takımına Freiburg takımından 13.500.000 € transfer ücretiyle transfer olmuştur.

İngiltere'deki üçüncü sezonunda kariyerinin en düşük gol ortalaması ile oynamıştır. 24 Premier League maçında sadece 2 gol atma başarısını gösteren Cisse, 2 de asist yapmıştır. 1 FA Cup, 2 de EFL Cup da forma giymiş ve her iki kupa da da birer gol atma başarısı göstermiştir. 2013-14 sezonunda toplamda 27 maçta forma giyen Cissé 4 gol 3 asist ile oynamıştır. 2013-14 sezonunda 22 Lig maçında forma giymiş olan Cissé, bu maçlarda 11 gol 1 asistlik performans sergilemiştir.

Papiss Cisse milli takım kariyeri

İlk kez 2009 yılında Senegal millî takımı formasını giyen Cisse, Senegal'in 2012 ve 2015 Afrika Uluslar Kupası kadrolarında yer almıştır. 34 kez Senegal millî takımı formasını giyen Cisse bu maçlarda 15 gol atmış ve 5 de asist üretmiştir. 9 Ekim 2010 tarihinde Dakar da oynana 2012 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Mauritius karşısında millî takımdaki ve uluslararası maçlardaki ilk Hat trickini yapmıştır.