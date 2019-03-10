Papatya çayı diş ağrısına da iyi geliyor

Papatya çayı migren ağrılarına iyi gelir. Sakinleştirici özelliği vardır. Hazımsızlığı giderir. Sinüzit için etkili bir yöntemdir. Uyku problemi yaşayan kişilere yardımcı olur. Kas gevşetici etkiye sahiptir.

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI

Papatya çayı sakinleştirici özelliğe sahiptir.

Cilde oldukça faydası vardır. Cildinizi temizler ve yumuşatır.

Migren ağrılarına iyi gelir.

Vücuttaki kan şekeri dengesini korur.

En doğal antibiyotiklerden biridir.

Grip ve soğuk algınlığına iyi gelmektedir.

Diş ağrılarının ve diş eti problemlerinin giderilmesinde oldukça etkili bir role sahiptir.

Hazımsızlığı giderir.

Mikropları öldürücü etkisi vardır.

Adet dönemlerindeki ağrı ve krampların azalmasına yardımcı olur.

Sinüzit için etkili bir bitkidir.

Saç sağlığına iyi gelir. Saçlarınızı yıpranmaya karşı korur aynı zamanda saçınıza parlaklık kazandırır.

Ülser ağrılarına iyi gelmektedir.

Uyku problemi yaşayan kişilere yardımcı olmaktadır.

Ateş düşürücü etkiye sahiptir.

Stres kaynaklı hastalıklara yakalanma riskinizi azaltır.

Zayıflamaya yardımcı olan en doğal bitkilerden biridir.

Kas gevşetici etkiye sahiptir.

PAPATYA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Papatya çayını hazırlamak fazlasıyla kolaydır. 1 tatlı kaşığı papatya kaynamış suya atılır ve biraz haşlanır. Sonrasında 10 dakika çayın demlenme süresi vardır. Demlediğiniz çayı süzerek içebilirsiniz. Uzmanlara göre papatya çayının düzenli olarak tüketilmesi insan vücudu ve sağlığı için oldukça önemlidir. Günlük olarak 2-3 bardağı geçmeden papatya çayını tüketebilirsiniz. Tatlandırıcı olarak limon ekleyebilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI SİNÜZİTE İYİ GELİR

Papatya çayı, sinüzite iyi gelir. Sinüzit için papatya suyu buğusundan yararlanılır. İki yemek kaşığı ince ince kıyılan papatya yarım litre suda kaynatılır. Bir kaba aktarılan çay 10 dakika kadar solunur. Bu işlem yapılırken başınıza havlu ya da tülbent koyup başınızı kapatabilirsiniz.

PAPATYA YAĞI

Papatya yağı cildi oldukça besler, pürüzsüz hale getirmenize ve yumuşak bir cilt elde etmenize yardımcı olur. Papatya yağını günlük hayatınızda kullanarak istediğiniz cilde sahip olabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar papatya yağını bir pamuğa dökün. Bu pamukla cildinizi güzelce silin. Cildinizdeki yağ ile cildinize masaj yapın. Yarım saat kadar beklettiğiniz papatya yağını su ile arındırın.

SAÇLAR İÇİN PAPATYA SUYU

Papatya suyunun saçlara iyi geldiğini duymuşsunuzdur. 2 avuç kadar kuru papatyayı bir litre suda 5-10 dakika kadar kaynatın. Soğumasını bekleyin. Demlenen papatya suyunu süzün ve saçınıza istediğiniz zaman uygulayın. Eğer papatya suyunu saçınıza uyguladıktan sonra güneşin ışınlarının altında oturursanız, saç renginizi doğal yollarla açabilirsiniz. Doğal ve sağlıklı yoldan değişiklik yapmak istiyorsanız papatya suyu tam size göre.