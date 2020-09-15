PaPara; internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanıcıların güvenli bir şekilde ödeme alımasını ve yapmasını sağlayan aracı bir online cüzdandır.

PaPara müşteri hizmetleri numarası nedir?

PaPara müşteri hizmetleri iletişimi 0850 340 0 340 numarasından yanıtlanmaktadır.

PaPara hesabı nasıl açılır?

PaPara'da hesap açmak için öncelikle “Hesap Oluştur” menüsüne giriş yapılır. Buradaki bulunan bilgileri doldurarak hesabınızı oluşturmuş olursunuz.

PaPara hesap açmak için tıklayın

PaPara güvenilir mi?

Kısa sıra önce BDDK lisansını almış olan Papara yasal olarak 'Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu' ünvanına sahip. Türkiye'nin yaygın kullanılan ön ödemeli platformu haline gelen PaPara güvenilir mi sorusu merak edilebilir. Bunun cevabını öğrenmek için Şikayetvar siesi üzerinde yer alan kullanıcı yorum ve şikayetlerini inceleyerek güvenirliğini test edebilirsiniz.

PaPara’nın sahibi kimdir?

PaPara’nın sahibi Türkiye'de ödeme sistemleri alanındaki hareketlilik devam ediyor. 15 Milyon TL değerleme ile Papara'ya yatırım yapan Paywizard'ın kurucusu İlker Diker’dir.

PaPara mobil uygulaması nasıl indirilir?

PaPara’nın android ve ios sürümü için uygulamaları bulunmaktadır.

Android için Papara uygulamasını indirmek için tıklayın

İOS için Papara uygulamasını indirmek için tıklayın