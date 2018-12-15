Papağan balıklarının öyle ilginç bir özelliği var ki!



Papağan balıkları, özellikle geceleri kendi ürettikleri jelatinimsi bir madde ile tüm vücutlarını kaplarlar. Öncelikle bu jelatinimsi maddenin nasıl üretildiğine ve kullanıldığına bir bakalım. Papağan balıkları geceleri kendilerini dış etkenlerden korumak için bu jelatinimsi maddeyi üretirler. Bu jelatinimsi kılıf önce solungaç boşluğunun üst kenarında bulunan salgı bezinden nefes alıp verirken salgılanır. Bir süre sonra bu kılıf balığın tüm vücudunu sarar.

Bu şeffaf uyku tulumunun en önemli fonksiyonu, balığı en büyük düşmanlarından olan müren balıklarına karşı korumaktır. Mürenler olağanüstü hassas bir koku alma yeteneğine sahiptirler ve avlarını bu yetenekleri sayesinde bulurlar. Fakat bu koruyucu kılıf sayesinde müren, papağan balığının kokusunu alamaz. Dolayısıyla papağan balığının yanından geçerken avına çarpsa bile onu fark edemez. Bu durumda şunu düşünmek gerekir:

Papağan balıkları geceleri kullandıkları bu koruyucu kılıfı nasıl elde etmişlerdir? Düşmanları olan müren balıklarının kuvvetli koku alma duyusunu aşabilecek bu maddeyi nasıl keşfetmişlerdir? Üstelik düşmanından korunmak için özellikle koku geçirmeyen bir kılıf edinmesi gerektiğini nereden öğrenmiştir?

Kuşkusuz bir balık, kimyevi bir maddeyi kendi vücudunda üretip kendisini bu maddeyle kaplamayı akıl edemez. Üstelik böyle bir oluşum, zaman içinde kendiliğinden meydana gelmiş de olamaz. Balığın vücudunun düşmanına karşı çok uygun bir jelatinle kaplanmış olması çok ustaca bir kamuflaj yani saklanma yöntemidir. Böyle bir özelliğin tesadüfen ortaya çıkamayacağı, üstün bir Güç tarafından var edildiği açıktır.

Bu benzeri olmayan Güç, balığa ya da başka herhangi bir varlığa değil, tüm bunları var edip düzenleyen Yüce Allah'a aittir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır: “İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka İlah yoktur. Her şeyin Yaratıcısı'dır, öyleyse O'na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir. Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, Latif olandır, haberdar olandır.”



(Enam Suresi, 102-103)