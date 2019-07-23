Papa'dan katil Esed'e dikkat çeken mektup!

Papa Francis, Suriye'deki insani durumla ilgili Beşar Esed'e mektup yazdı.

Middle East Monitor'un haberine göre Papa'nın kıdemli danışmanı Kardinal PEter Turkson, Vatikan'daki Suriye Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir toplantı sırasında elçiliğe Beşar Esed'e iletilmek için bir mektup teslim etti.

Mektup elçilik vasıtasıyla ulaştırdı

Mektupta başta İdlib olmak üzere Suriye'deki insani kriz için endişeli olduğunu belirten Papalık, "Suriye Devlet Başkanlığı'nın krizi sona erdirmek için siyasi çablara odaklanması gerektiğini" belirtti.

Suriye, 2011 yılında başlayan yönetim karşıtı protestoların çatışmalara, ardından küresel bir savaşa dönüşmesiyle 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bir kaosa sürüklendi.

Beşar Esed yönetimi "Mülteciler ülkeye geri dönsün" çağrıları yapsa da Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır ve daha birçok ülkedeki kayıtlı 5 milyon 635 bin Suriyeli göçmen geri döndüklerinde "potansiyel hain" ilan edildiklerini ve öldürüleceklerini belirterek dönmek istemiyor.