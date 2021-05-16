Papa'dan Filistin açıklaması: Bu kabul edilemez

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françis, İsrail tarafından yapılan saldırılar sonrası sivillerin ölümlerini ‘korkunç ve kabul edilemez’ olarak nitelendirdi.

Papa, Pazar ayini için Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda toplananlara seslendiği konuşmasında, İsrail ve Gazze Şeridi’nde devam eden şiddetin bir ölüm ve yıkım sarmalına dönüşme riski taşıdığı konusunda uyararak, “Pek çok masum insan öldü, aralarında çocuklar da vardı. Bu, korkunç. Kabul edilemez” dedi.

İsrail’in bu sabah Gazze Şeridi’nde düzenlediği hava saldırılarında 8’i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybederken, şu ana kadar Gazze’deki can kaybı 52’si çocuk 181’e yükseldi.

Gazze’den İsrail’e roket atışları sürerken, Filistin gruplar ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar, herhangi bir azalma belirtisi göstermeden yedinci gününe girdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ile Filistinliler arasında artan gerilimi görüşmek üzere bugün toplanacak.