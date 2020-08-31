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Aktüel Papa'dan Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısı
Aktüel

Papa'dan Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:17:34 -
Papa'dan Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısı

VATİKAN (AA) - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Doğu Akdeniz’deki gerginliği endişeyle takip ettiğini belirterek, bölge halklarına diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

Papa, Twitter’daki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliği endişeyle takip ediyorum ve bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkları çözmek için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, aynı ifadeleri dünkü pazar duası sırasında da tekrarlamıştı.



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