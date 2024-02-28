Papa Francis hastaneye kaldırıldı! Mezarını bile seçti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, sık sık rahatsızlanmasıyla gündeme geliyor. 87 yaşındaki Papa, yaşa bağlı sağlık sorunları yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde grip olduğu ve ağır geçirdiği belirtilen Papa'dan bu kez kötü haber geldi.

Papa'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Nedeni ise influenza teşhisinin konması.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktarımına göre; Papa Francis hastalığı nedeniyle bugünkü ayinini bir yardımcısına devretti. Tekerlekli sandalyeyle gezen Papa, gelecek haftaki bazı programlarını da iptal etti.

Yakın zaman önce Papa, Meksika basınına verdiği demeçte, "Yer çoktan hazırlandı. Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gömülmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Francis, aldığı bu kararla 100 yıldan fazla bir süre sonra Vatikan dışında gömülecek olan ilk Papa olarak tarihe geçecek.

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