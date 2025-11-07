  • İSTANBUL
Papa 14. Leo ve Mahmud Abbas bir araya geldi

Papa 14. Leo ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Vatikan’daki görüşmelerinde Gazze’deki insani krizin bir an önce hafifletilmesi gerektiğini vurguladı. İki lider, bölgeye acil insani yardım ulaştırılmasının önemine dikkat çekerek, barışın sağlanması için iki devletli çözümün tek çıkış yolu olduğu konusunda mutabık kaldı.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Vatikan'da bir araya geldi. İtalya ve Vatikan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Abbas'ın Vatikan'daki temaslarına ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede Gazze'deki dramatik durumun ele alındığı bildirildi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin görüşmesinde, "Gazze'deki sivillere acilen yardım ulaştırılması ve iki devletli bir çözüm arayışıyla çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı" ifadesi yer aldı. Bu açıklama, Vatikan'ın, Filistin halkının insani ve siyasi haklarının teslim edilmesi yönündeki tutumunu bir kez daha teyit etti.

Abbas, önceki Papa'yı unutmadı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Vatikan'daki görüşmeleri öncesinde, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin önceki ruhani lideri Papa Franciscus'un kabrini ziyaret etti. Abbas, Papa Franciscus'un Filistin ve Filistin halkı için yaptıklarını unutmayacağını belirterek, "Filistin'i kimsenin kendisinden istemesine gerek kalmadan tanımasını da unutamıyorum" diye konuştu. Papa Franciscus, yaşamı boyunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sık sık sert çıkışlarla tepki göstermişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Vatikan'daki temaslarının ardından yarın da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

