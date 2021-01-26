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Dünya Pantsir hava savunma sistemleri tedarik edecekler! İki ülke anlaştı
Dünya

Pantsir hava savunma sistemleri tedarik edecekler! İki ülke anlaştı

Rusya ve Myanmar, Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin tedariki için anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 23:00:00 -
Pantsir hava savunma sistemleri tedarik edecekler! İki ülke anlaştı

Rusya Savunma Bakanı Alexander Fomin, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ve Myanmar Silahlı Kuvvetleri başkomutanı General Min Aung Hlaing'in birlikteliğinde Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin tedariki sözleşme imzalandı.

Anlaşmanın parçası olarak Myanmar, Pantsir-S1'e ek olarak bir grup kundağı motorlu uçaksavar füzesi, silah sistemleri, Orlan-10E insansız hava araçları ve radar istasyonlarını da tedarik edecek.

Bunların beraberinde, iki ülke uçuşlarının güvenliği konusunda da bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın imzalanması, Rusya ve Myanmar savunma bakanlıkları arasındaki ortaklığın devamının bir parçası niteliğinde olduğu belirtildi.

İki ülke arasındaki işbirliği son beş yılda yoğun bir gelişme kaydetti. Geçtiğimiz sene Myanmar birlikleri Kavkaz-2020 tatbikatına katıldı. Ayrıca 2018'de, Myanmar limanlarını kullanan Rus donanma gemileri için daha basit prosedürler konusunda hükümetler arası bir anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: star.com.tr

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