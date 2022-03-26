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Kadın - Aile Pankek tarifi nasıl yapılır? En iyi kahvaltılık fit pankek tarifi
Kadın - Aile

Pankek tarifi nasıl yapılır? En iyi kahvaltılık fit pankek tarifi

Güne hafif başlangıç yapmak isteyenler için fit pankek tarifi nasıl yapılır? Kolay ve değişik pankek tarifleri

Yeniakit Publisher
2022-03-26 09:34:00 - 2022-03-26 09:40:06
Pankek tarifi nasıl yapılır? En iyi kahvaltılık fit pankek tarifi

Pankek tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Pankek tarifi nasıl yapılır?

Pankek yapımı için öncelikle yumurta ve şekeri karıştırma kabında iyice çırpın. Daha sonra süt, un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek çırpmaya devam edin. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak bir hamur hazırlayın. Teflon tavaya az sıvı yağı dökün ve her tarafına dağıtın. Bir büyük kaşık hamur dökerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyin. Üzeri göz göz olmaya başlayan pankekleri spatula ile ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin. Her iki tarafı da pişen pankekleri servis tabağına alın. Üzerine  isteğe göre pudra şekeri serpip, muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürebilir veya çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz.

Fit pankek tarifi! Hem diyet hem lezzet

Fit pankek malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı tam buğday unu

1 yemek kaşığı bal

1 su bardağı süt

Yarım paket kabartma tozu

1 çay bardağı donmuş frambuaz-böğürtlen veya 3 yemek kaşığı çilek/ böğürtlen reçeli

Fit pankek tarifi nasıl yapılır?

Sırayla bir kaba yumurta, bal, süt, un ve kabartma tozunu ekleyerek iyice karıştırın. Donmuş meyvelerinizi blenderdan geçirin ve pankekin içine koymak üzere bekletin. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile yağladığınız tavaya, karışımı ince bir tabaka olacak şekilde yayın ve kapağını kapatın, ocağınızın kısık ateşte olmasına dikkat edin. Pankekin üst kısmı biraz pişmeye başlayınca 1 çay kaşığı meyve veya reçeli pankekin ortasına ince bir şekilde sürün. 1 yemek kaşığı kadar pankek hamurunu meyvelerin üzerini kapatacak şekilde ekleyin ve tekrar kapağını kapatın, pankekin üst kısmı biraz piştikten sonra çevirip biraz daha pişirin. Afiyet olsun.

Pankek çeşitleri- Püf noktaları

Pankekler hazırlandıktan sonra marmelat ve çikolata ile tatlandırılıyor. Tavada pişen pankeklerin birbirinden farklı seçenekleri de bulunmaktadır. Günümüzde kahvaltıları zenginleştirmek için pankek olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. 

  • Kullandığınız unu elerseniz hamurda daha az topaklanma olur.
  • Pancake hamurunu çırparken asla mikser kullanmayın.
  • Pişirirken çok yağ kullanmayın.
  • Aynı boyutta pancakeler yapmak için silikon yada metal olan yuvarlak kalıplar kullanabilirsiniz.

 

 

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