THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Panik atak kalp kriziyle karıştırılıyor

Bu doktorları çok meşgul eden bir hastalık. Ani bir “nöbet”le gelir. Hastaları uykularından bile kaldırabilir.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:45
Panik atak kalp kriziyle karıştırılıyor

Şikayetler başladıktan sonraki ilk 10 dakikada tepe şiddete ulaşır; dakikalar içinde usul usul geçer.. Nöbet esnasında hasta tipik olarak “panik” içindedir. Hasta şu hallerden en az dördü varsa hekime başvurmalıdır:

Kalpte çarpıntı hissetme

Terleme, titreme

Nefes darlığı, boğulacağım hissi

Göğüs ağrısı, göğüste sıkışma

Bulantı, karın ağrısı

Baş dönmesi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi hissetme

Derealizasyon (çevrenin yabancı gerçekdışı olduğu hissi)

Depersonalizasyon (vücuduna yabancı, dışında imiş gibi hissetme) l “Çıldıracağım” korkusu

Ölüm korkusu

Vücudun çeşitli yerlerinde uyuşma ve karıncalanma

Üşüme, ateş basması.

Aslında bu şikayetler “psikiyatrik”tir ama hastayı ikna etmek güçtür.

Hastaların yaşadığı “nöbet” korku ile benzerlik gösterir. Beyindeki korku ile ilgili merkezleri, korkacak bir şey yokken bile kendi kendine çalışmaya başlamakta ve “panik” başlamaktadır.

Tekrar nöbet gelirse korkusu ile hasta sokağa tek başına çıkamaz.

Panik bozukluğu, çoğu defa, depresyon, diğer anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları ve alkol ve madde bağımlılığı ile birliktelik gösterebilir.

NE YAPMALI?

Atak esnasında hasta, olduğu yerde kalmalı ve en fazla bir saat süren atağın geçmesini beklemelidir.

Dikkatini bulunduğu ortamdaki eşyalara yöneltmeli; sıkıntısının fiziksel belirtilerinden uzaklaşmaya çalışmalıdır. Kendisine, “Bu kalp krizi değil; panik atak!. Korku merkezim kendiliğinden çalışmaya başladı; yakında geçer; daha önce de geçti..” gibi telkinlerde bulunmalıdır.

Aşırı derin nefes alma (hiperventilasyon) panik şikayetlerini arttırır; bu şikayeti olan hastanın “nöbet” geçene kadar bir torbaya soluması iyi olur.

Her atak başında saate bakmalı ve sonlandığında ise ne kadar sürdüğünü bir yere kaydetmelidir; böylece saatler gibi gelen atak süresinin yalnızca dakikalardan ibaret olduğunu görmesi sonraki ataklarda hastaya güven verir.

Sigara ve alkol atağın geçmesini sağlamaz aksine şiddetlendirir.

İlaç tedavisi, şikayetler kontrol altına alındıktan sonra 8-12 ay devam ettirilmelidir. Panik bozukluğunun % 30-90’ı ilaç tedavisi sonlandırıldığında nüks etmektedir. Tedavisi kesilecek hastalar yüksek nüks ihtimali olduğunu bilmelidir.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:45
  1. panik atak
  2. panik atak nöbeti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muratcan'ın katili 16 sene önce de cinayet işlemiş
    1. Muratcan'ın katili 16 sene önce de..
    2. Afyonkarahisar'da ev yangını korkuttu
    3. Şanlıurfa Viranşehir’de pamuk hasadı..
    4. Meteoroloji'den İstanbul için sel..
    5. Adıyaman’da şiddetli fırtına çatıları..
    6. Parmak kadar çocukta alerji olur mu?
    7. Burak Yılmaz'dan Trabzonspor açıklaması!
    8. Emziren anneler karaciğerinize özen..
    9. Adıyaman'da şiddetli fırtına çatıları..
    10. Giresun'da teröristler, çaldıkları..
    11. Ürdün ve Suriye'den 'sınır kapısı'..
    12. Mersin'in Tarsus ilçesinde eve..
    13. Muğla'da yağış, Ölüdeniz’in rengini..
    14. Varis ağrılarınızı azaltmaya yönelik..
    15. Burdur'da otomobil devrildi: 2 kişi..
    16. Temizliği daha kolay hale getirmek..
    17. Zonguldak'ta öz annesini öldüren..
    18. Yunanistan'daki plajda çökme: 7 kişi..
    19. ABD'den Rusya ve Çin'e yeni..
    20. Havalimanında valizden çıkan cihazlar..
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!