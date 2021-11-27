Paniğe kapılıp da israfa kaçmayın

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Döviz kurlarındaki spekülatif ve sanal artışlarla paniğe kapılan vatandaşlar tarafından bazı ürünlere olan aşırı taleplerin doğurduğu sonuç hem fiyatların artmasına hem de israfa neden oluyor. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Birilerinin bu puslu havada gıda veya başka ürünleri stoklamasının doğru olmadığını düşünüyorum. Velev ki bir gün, iki gün, üç gün başkası muhtaçken kendisini idare etti. İstediği kadar stok yapsın elbette bunun da bu yapılan stoklarında bir sonu olacaktır. Dolayısıyla burada millet olarak bir kişinin bir grubun veya birilerinin kurtulması değil, toplu olarak milletimizin mutlu, huzurlu ve müreffeh olması gerekir” ifadelerini kullandı. Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, “Gerek fiyat artışları gerekse de ekonomide olumsuz gelişmelere sebep bu tür anlayışların sonucu ile bağlantılı olduğunu görüyoruz. Zira bazı ürünlere olan aşırı taleplerin doğurduğu sonuç elbette ilk başta fiyatların artmasına sebep olmakta diğer tarafta ise dinimizin asla kabul etmediği israf ekonomisi hayat bulmaktadır” dedi.