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Kadın - Aile Pandispanya tarifi: Bir süre sonra çöktü diyenler işte puf puf kabaran pandispanya keki! Bu kekin tadına doyamayacaksınız
Kadın - Aile

Pandispanya tarifi: Bir süre sonra çöktü diyenler işte puf puf kabaran pandispanya keki! Bu kekin tadına doyamayacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-09-13 00:23:00 - 2023-09-13 01:07:11
Pandispanya tarifi: Bir süre sonra çöktü diyenler işte puf puf kabaran pandispanya keki! Bu kekin tadına doyamayacaksınız

Pandispanya tarifi nasıl yapılır? 4.923 kişinin defterindeki Pandispanya Tarifi'nin detaylı anlatımı ve deneyenlerin deneyimleri burada. Kekim çöküyor diyenler pandispanya tarifi içerisinde evde kolay ve pratik bir şekilde pandispanya pasta keki nasıl yapılır? 'Bugün ne pişirsem' diyenlere muhteşem bir tarif.

Pandispanya Tarifi İçin Malzemeler

5 yumurta (sarısı beyazı ayrılsın)
1 su bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı sıcak su
1, 5 su bardağı un
1 kabartma tozu
1 vanilya
1 fiske tuz

Pandispanya Tarifi Nasıl Yapılır?

Çökenler, sertler, kabarmayanlar : Püf noktalarına dikkat edince kolay

Aklara bir fiske tuz atıp kar gibi beyaz olana kadar çırpıyoruz.
Şekerle sarıları iyice çırpıp suyu ilave edip tekrar çırpıyoruz.
Şeker eriyip, açık sarı krema kıvamını alana kadar çırpıyoruz.
Un kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekliyoruz, bundan sonra spatulayla karıştırıcağız.
Beyazları da üç seferde ekleyip spatulayla alttan yukarı söndürmeden karıştırıyoruz.
Yağlı kağıt serili kelepçeli kalıbı yağlamadan !!! Hamuru döküyoruz.
Bir kaç kez tezgaha vurup hava kabarcıklarını alıyoruz.
200 dereceye ayarlı soğuk fırına atıyoruz. Kabardıktan sonra 150 dereceye kısıyoruz.
Kürdan temiz çıkana kadar pişiriyoruz. İlk yarım saat fırının kapağını açmıyoruz.
Pişince fırından çıkarıp ters çevirip soğutuyoruz. Bir gece dinlenip öyle süslüyoruz. Afiyet olsun.
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