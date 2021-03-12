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Ekonomi “Pandemi, Türkiye ve Rusya’nın çalışmalarını engelleyemedi”
Ekonomi

“Pandemi, Türkiye ve Rusya’nın çalışmalarını engelleyemedi”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de çevirim içi yöntemle katıldığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temel atma töreni, Rus basınında geniş yer buldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 04:47:00 -
“Pandemi, Türkiye ve Rusya’nın çalışmalarını engelleyemedi”

Rus gazetesi Kommersant, Rus televizyon kanallarının da canlı yayınla aktardıkları töreni, “Putin ve Erdoğan, Türkiye’nin ilk nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı” başlığıyla verdi.

Stratejik adım

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projede dördüncü güç ünitesinde temelin gelecek yıl atılacağı bilgisini verdiğine işaret edilirken, “Akkuyu, Türk-Rus iş birliğinin sembollerinden biridir. Nükleer santralin inşası, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik stratejik bir adımdır.” ifadeleri aktarıldı. Rus İzvestiya gazetesinde, gelişme “Putin, Türkiye ve Rusya’nın Akkuyu’nun inşasındaki emeklerini övdü” başlığıyla verildi. Putin’in “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili birtakım zorluklar bile Türkiye ve Rusya’nın projedeki çalışmalarını engelleyemedi” ifadeleriyle aktarılan haberde, Akkuyu NGS’nin yap-işletdevret modelinin uygulandığı dünyadaki ilk nükleer santral projesi olduğuna işaret edildi.

Çalışmalar hızlandı

Rus haber ajansı TASS’ın da “Putin ve Erdoğan, Türkiye’deki Akkuyu nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı” başlığıyla aktardığı haberde, Akkuyu NGS’nin Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) tarafından Akdeniz kıyısında bulunan Mersin’de inşa ettiği belirtildi. Projede, son teknoloji güvenlik tedbirlerinin uygulandığı bilgisine de yer verilen haberde, çok sayıda Türk uzmanın da istihdam edildiği hatırlatıldı.

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