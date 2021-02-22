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Gündem Pandemi kurallarını hiçe saydılar: Sözde kadın savunucuları taşkınlık çıkarttı!
Gündem

Pandemi kurallarını hiçe saydılar: Sözde kadın savunucuları taşkınlık çıkarttı!

Pandemi kurallarını hiçe sayan sözde kadın savunucuları İstanbul Avcılar'da bulunan yürüyüş yoluna sergi açmak istedi. Emniyet güçlerinin izin vermediği grup, hükümet aleyhine sloganlar atarak taşkınlık çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 23:30:00 - 2021-02-23 00:22:12
Pandemi kurallarını hiçe saydılar: Sözde kadın savunucuları taşkınlık çıkarttı!

 Yeniakit.com.tr 

'Kadın Platformu' adlı sözde kadın savunucusu bir grup, Avcılar yürüyüş meydanında '8 Mart direnen kadınlar' ismini verdikleri bir sergi açmak istedi. Emniyet güçleri pandemi kurallarını hiçe sayan gruba geçit vermedi. Kalabalık grup ellerindeki fotoğraflarla oturma eylemi yaptı.

8 Mart'ta düzenlenecek eylemlere çağrı yaptılar!

Eğitim-Sen'in Avcılar şubesinde biraraya gelen kadınlar, 5 Mart'ta Kadıköy'de, 8 Mart'ta da Taksim'de yapılacak eylemlere çağrı yapmak üzere, yürüyüş yolunda sergi açmak istedi. Pandemi kuralları gereği gruba izin verilmedi.

'İtaat etmiyoruz'

Sözde kadın savunucuları 'Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz' sloganları atarak taşkınlık çıkarttı. Grup adına yapılan basın açıklamasında 5 Mart'ta Kadıköy'de, 8 Mart'ta da Taksim'de buluşulacağı açıklandı.

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