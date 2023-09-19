Pancar alım kampanyası başladı

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Çumra Şeker'in 20. şeker pancarı alım kampanyası törenine, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çumra Jandarma Komutanı Musa Ceylan, Çumra İlçe Müftüsü Ali Abay, Çumra İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Tayfun Girgin, Çumra Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadağ, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Turan, Zafer Bülbül, Selçuk Koçyiğit, Celal Balcı, Çumra Şeker fabrikasının kurucu üyeleri, ilk hasat pancarını getiren üreticiler, bölge çiftçileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketlerin yöneticileri ile çalışanlar katıldı.

Açılış töreninin ardından fabrikaya ilk şeker pancarını getiren çiftçiler arasından kura çekimi ile belirlenen 3 çiftçiye, hediyeleri takdim edildi.

Çiftçiler adına pancarı kantara teslim eden Ramazan Erkoyuncu, PANKOBİRLİK yönetim kurulu üyeleriyle pancar polar ve analiz ölçüm merkezini de ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, 2023-2024 kampanya döneminde alımı gerçekleştirilecek olan pancarın tamamına yakınının fire-polar analizi üreticilerin pancar teslimi sırasında gelişmiş ekipmanlarla yapılacak.

Günlük pancar işleme kapasitesi 17 bin ton olan Çumra Şeker fabrikasında, 7 gün 24 saat pancar alımları devam edecek. Bantlardan ilk şeker ise 20 Eylül'de akacak. Bu yıl kampanya süresinin 149 gün olması planlanıyor.

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"Pancarın geleceği parlak, Çumra’da pancarın geleceği çok daha parlak"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Türkiye’nin en büyük ve en modern şeker fabrikasında 20. Pancar Alım Kampanyası'nı başlattıklarını bildirdi.

Konya Ovası'nın "pancarın kalesi" olduğunu belirten Erkoyuncu, "Önümüzdeki yıl Çumra Şeker'in kapasitesinin artırılması gündemimizde. 17 bin ton olan günlük işleme kapasitesini 20-22 bin tonlara çıkarma planımız var. Cihanbeyli-Altınekin bölgesine kurulacak fabrikamızın da kapasitesi 14 bin ton olacak. Dolayısıyla gelecek yıllarda Konya Şeker'in kotasının artması gerekecek. Bu konuda ilgili kurumlarımızla görüşmelerimiz sürüyor. Pancar fiyatlarının da kısa zamanda açıklanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkoyuncu, Çumra Şeker fabrikası alanında toplam 3 bine yakın personel çalıştığını aktararak, "Çumra kabuğuna sığmayan bir ilçemiz. Sanayisi, turizmi ve tarımıyla gelişiyor. Bu büyümede ve gelişmede fabrikamızın da büyük katkısı ve etkisi var. Pancarın geleceği parlak, Çumra'da pancarın geleceği çok daha parlak. Şeker sektörünün merkezi olma yolunda ilerleyen bir bölgeye sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.