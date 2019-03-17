Panathinaikos-Olympiakos maçı olaylar nedeniyle tamamlanamadı

ATİNA (AA) - Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftasında Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanan maç, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşma, konuk ekibin öne geçmesinin ardından statta çıkan olaylar nedeniyle 70. dakikada hakem tarafından durduruldu. Stat ve çevresinde çıkan olaylar nedeniyle sahada görevli Yunan polisi göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylar sırasında bazı taraftarların sahaya girmesinin ardından oyuncuları soyunma odasına yollayan maçın Alman hakemi Marco Fritz maçı tatil etti. Maçın ertelenmesinin ardından stadyum dışında da Panathinaikos taraftarları ve Yunan çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis, taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Ertelenen karşılaşma, 53. dakikada Miguel Angel Guerrero'nun attığı golle Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyordu.



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