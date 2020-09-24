Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ görevden alındı
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevi sonlandırıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili verilen kararı açıkladı.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Bağ'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandı.
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
"YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı.
Bugün gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı."
2017'de göreve gelmişti
Prof. Dr. Hüseyin Bağ, 18 Nisan 2017 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne getirilmişti.