  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Pamukkale travertenleri yerli turistleri ağırlıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapanan Pamukkale travertenleri aylar sonra ziyarete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:12:15 -
Pamukkale travertenleri yerli turistleri ağırlıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapanan Pamukkale travertenleri aylar sonra ziyarete açıldı. Yurt dışı uçak seferlerinin kapalı olması sebebiyle Pamukkale, yerli turistleri ağırlıyor.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz aylarda ziyarete kapanan Pamukkale, 1 Haziran itibarı ile kapılarını açtı. Pamukkale travertenleri ilk hafta sonu ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yurt dışı uçak seferlerinin kapalı olması ile Pamukkale’nin ilk hafta ziyaretçileri yerli turistler oldu. Ziyaretçilere, görevliler tarafından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.


’Beyaz cennet’i ziyaret etmek için Ankara’dan gelen Ömer Seyit ve Nil Dilbel Gürsoy çifti çok beğendiklerini ve beyazlığına hayran kaldıklarını belirtti. Ömer Seyit Gürsoy, “Karantina kurallarına uyduk riayet ettik. Vaka sayısı azaldı ve biraz esnetilince biz de dinlenmek, dolaşmak ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirmek adına Pamukkale’ye geldik. Gayet güzel bir yer, gelmeyen herkese tavsiye ederim, birçok kişi Denizli’den geçiyor ama buraya uğramıyor. Bence uğramamak kayıp” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? | 65 yaş üstü saat kaçta ne zaman dışarı çıkacak?
Gündem

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? | 65 yaş üstü saat kaçta ne zaman dışarı çıkacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Koronavirüs salgınıyla mücadelede 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlama sebebiyle sokağa çıkmama yasa..
Türkiye düşmanı Eren Erdem CHP'li belediyede işe alındı! İşte görevi
Siyaset

Türkiye düşmanı Eren Erdem CHP'li belediyede işe alındı! İşte görevi

Türkiye'ye karşı savaşacağını ilan edecek kadar ülkesine düşman olan CHP'li Eren Erdem, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirkette Öze..
HDP’lilere maaş bağlayan Tunç Soyer’den bir skandal daha! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden PKK'ya ihale kıyağı
Gündem

HDP’lilere maaş bağlayan Tunç Soyer’den bir skandal daha! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden PKK'ya ihale kıyağı

KHK ile görevden uzaklaştırılan 3 HDP’liyi maaşa bağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, PKK propagandası yapan AGD Organizasyon şirketini..
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı