Pamukkale Belediyespor İstanbul ESK’yi konuk edecek

Denizli’yi Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi’nde temsil eden Pamukkale Belediyespor, ligin 9. haftasında sahasında İstanbul ESK’yı konuk edecek. Mavi-beyazlı takım sahasındaki maçı kazanarak zirve yarışındaki avantajlı konumda yer almayı hedefliyor.

Pamukkale Belediyesi’nin 2015 yılında kurduğu Pamukkale Spor Kulübü’nün ilk branşı olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2018-2019 sezonunda da Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi’nde Denizli’yi temsil ediyor. Bu sezon aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken mavi-beyazlı takım ligin 9. haftasındaki maçta İstanbul Engelliler Spor Kulübü’nün konuk edecek. 17 Şubat Pazar günü saat 14.00’deki maça Hasan Güngör Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Mavi-beyazlı takım geçen hafta deplasmanda oynadığı Yeşilgönen Engelliler maçını 64-61 kaybetmişti. Bu hafta o maçın telafisini yapmak isteyen Pamukkale Belediyespor, ligin ilk devresinde deplasmanda 62-23 yendiği İstanbul temsilcisini bir kez daha mağlup etmeyi planlıyor. Geride kalan 7 maçtan 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan mavi-beyazlı takım 12 puanla lider 1453 Engelliler’in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

“Bütün Denizlililerin desteğini bekliyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, tekerlekli sandalye basketbol takımının bu sezon başarılı sonuçlar aldığını belirterek, “Takımımız bu sezon bir çok maçı kazanarak bizleri gururlandırdı. Ligin ikinci yarısında iç sahada 2 maçımız var. Biri bu hafta sonunda oynanacak olan İstanbul ESK diğeri de 13. haftadaki 1453 Engelliler Spor Kulübü maçları. Bu iki maçta da takımımıza Denizlili sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Lig sona erdiğinde takımımızın bir üst lige çıkma ihtimali çok yüksek. Tüm Denizlilileri Pazar günü saat 14.00’de Hasan Güngör Spor Salonu’na bekliyoruz” dedi.