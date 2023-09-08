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Kadın - Aile Pamuk burgu poğaça (Süt ve yoğurtsuz olduğuna inanamayacaksınız): Kıyır Kıyır lezzetiyle! Öneriler
Kadın - Aile

Pamuk burgu poğaça (Süt ve yoğurtsuz olduğuna inanamayacaksınız): Kıyır Kıyır lezzetiyle! Öneriler

Yeniakit Publisher
2023-09-08 20:13:00 - 2023-09-08 20:15:15
Pamuk burgu poğaça (Süt ve yoğurtsuz olduğuna inanamayacaksınız): Kıyır Kıyır lezzetiyle! Öneriler

Öyle bir poğaça ki hem masrafsız hemde yumuşacık puf puf çok lezzetli. Bir kere deneyince başka mayalı poğaça yapmayacaksınız. Pastane usulü dereotlu poğaça yapmak istiyorsanız bu tarifi kaçırmayın! Kıyır kıyır ve lezzetli poğaçalar için püf noktalarını öğrenin! Şiddetle denemenizi tavsiye ediyoruz.

Pamuk Burgu Poğaça (Süt Ve Yoğurtsuz Olduğuna İnanamayacaksınız) Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı ılık su
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta (akı içine sarısı dışına )
1 paket instant maya
1,5 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
5 su bardağı kadar un
İçi için

Sürülebilir peynir

Pamuk Burgu Poğaça (Süt Ve Yoğurtsuz Olduğuna İnanamayacaksınız) Tarifi Nasıl Yapılır? Ev yapımı poğaça

Hamur için ılık su,maya ve şeker beş dakika kadar bekletilir.
Maya köpürünce yumurta akı,tuz ve sıvı yağ eklenip karıştırılır.
Kontrollü bir şekilde un ilave edilerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurulur. 1 saat kadar mayalanması için bekletilir.
Mayalanan hamur dikdörtgen şekilde açılır.
Ortasına peynir sürülüp iki yanı üst üste gelecek şekilde ortaya doğru katlanır.
İki parmak kalınlığında kesilip kesilen parçalar bir tur bükülerek tepsiye dizilir.
Üzerine yumurta sarısı sürülüp yarım saat tepsi mayası verdiğimiz poğaçaları önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dar pişirilir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.

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