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'Palu ailesi' hakkında flaş gelişme! Adalet Bakanı Gül açıkladı...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak bilinen olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gül, 'Daha önce takipsizlik kararı verilen konuyla ilgili bir ihmal, deliller vardı acaba dikkate alındı, alınmadı mı bu konuya bakılıyor. HSK o boyutu araştırıyor." dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 06:23
'Palu ailesi' hakkında flaş gelişme! Adalet Bakanı Gül açıkladı...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Süresiz nafakayla ilgili soru üzerine Bakan Gül, bu konuda bir çalışma  yapıldığını, mağduriyetlerin kaldırılması için yapılacak düzenlemelerin yeni  mağduriyetler doğurmaması gerektiğini vurguladı.

Erken yaşta evliliklerle ilgili soruya yönelik Gül, bu konunun  Meclisin takdirinde olduğunu söyledi. Abdulhamit Gül, "Diğer partiler dahil, bu konuda çözüm olması gerektiği yönünde bir kanaat var gibi. Konsensüs olursa bu  konu Mecliste çözülür diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine değinen Gül, iadenin  olacağına inandığını söyledi.

Gülen için ABD'ye 7 iade talebinin gönderildiğini anımsatan Gül, "Biz bu iadenin gerçekleşeceğine, gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir hukuk  devletiyseniz bunu yaparsınız. Bu konuda şu ana kadar bir netice alınmadı ama biz  alınması için tüm hukuki yolları kullanacağız." ifadesini kullandı.

Bu konuda çabaların süreceğini anlatan Gül, hukukun gereği olarak FETÖ  elebaşı Gülen'in iadesinin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

"Devlet içinde devlet olmasın mücadelesini veriyoruz"

FETÖ'yle mücadelenin sürdüğünün altını çizen Gül, yeni bir inşa dönemi  başlatacaklarını, herkesin güven duyacağı yargıyı inşa etmenin yollarını  arayacaklarını ifade etti.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Bu ülkede artık hiçbir şekilde paralel yapı olmasın, devlet içinde  devlet olmasın mücadelesini veriyoruz. Bu mesele, A partisi, B partisi meselesi  değil. Devleti ancak millet yönetecek ve milletin dediği neyse o şekilde  şekillenecek."

"Palu ailesi" açıklaması

Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen olaylarla ilgili soruya  yönelik Gül, bu konuya ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) da inceleme  yaptığını aktardı. Gül, "Daha önce takipsizlik kararı verilen konuyla  ilgili bir ihmal, deliller vardı acaba dikkate alındı, alınmadı mı bu konuya bakılıyor. HSK o boyutu araştırıyor." dedi.

"Kabine toplantısında taslağı sunduk"

Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili de açıklamalarda bulunan  Gül, "Kabine toplantısında taslağı sunduk." diye konuştu.

Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi için yapılan çalışmaları  anlatarak, toplumun her kesiminden görüşler alındığını, vatandaşlara da "Nasıl  bir yargı istersiniz?" sorusunun yöneltildiğini kaydetti.

"Yargıda Hedef Süre" uygulamasının başladığını hatırlatan Gül,  soruşturma ve davalara yönelik hedef sürelerin belirlendiğini anlattı. Abdulhamit  Gül, uygulamanın takip edildiğini bildirdi.

Meslek sınavı ile hakim ve savcı yardımcılığı konularında da  çalışmaların sürdüğünü belirten Gül, bunların da önemli reformlar olduğunu dile  getirdi.

MHP'nin af teklifine yönelik de Gül, denetimli serbestlik kapsamında  yapılanları anlattı. Abdulhamit Gül, infaz sistemine, ceza adaletine yönelik  yapılan çalışmaların devam ettiğine işaret etti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki son duruma ilişkin Gül,  şunları kaydetti:

"Türkiye başından itibaren bu konuyu, hem adli hem idari olarak büyük  bir başarıyla yönetti, sürdürdü. Adeta üstü örtülecek bir cinayeti tüm  failleriyle, oluş şekliyle ortaya çıkardı. Savcılık da tüm delilleri topladıktan  sonra davayı açacaktır. Olay Türkiye'de işlenmiştir, Türk yargısı yetkilidir.  Türk yargısı, sonuna kadar bunu takip edecektir."

Bakan Gül, uluslararası alanda da bu konunun takipçisi olacaklarını  sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 06:58
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