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Aktüel Palu ailesi davasında sıcak gelişme
Aktüel

Palu ailesi davasında sıcak gelişme

Kocaeli'de, Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davada kararın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından ikinci duruşma yapıldı. Sanıklardan Hava Palu'nun avukatı mahkeme başkanının reddini talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 17:20:00 -
Palu ailesi davasında sıcak gelişme

Kocaeli'de 12 sene önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolması ile başlayan soruşturmanın ardından Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davanın kararı, bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozuldu. Kararın ardından Palu ailesinin 6 üyesi, bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez mahkeme heyeti karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tuncer Ustael ve İsa Ustael tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken, Hava Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile tutuksuz sanık Fatih Palu, avukatlarla birlikte salonda hazır bulundu.

Yeni şahitlerin dinlenilmesin istedi

Kararın bozulmasından önceki aşamada bazı tanıkların adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle dinlenilemediğini söyleyen İsa Palu'nun avukatı Alper Bayrak, "Bozma aşamasından önce tanık B.A.'nın adresine ulaşılamaması nedeniyle kendisi dinlenilememiştir. Şimdi bu tanığın adresini tespit ettik. Öte yandan sanıkların ifadelerinde geçen ve daha önce talepte bulunduğumuz H.Ş., Y.Ş. E.T. ve E.T. isimli şahısların da adreslerini tespit ettik. Bunların dinlenmelerini talep ediyoruz. Mahkemenizce önceki aşamada maktulün yaşadığı bazı süreçler sonucunda öldüğüne karar verilmiş, bu yönde hüküm kurulmuştur. Ancak maktulün cesedi olmadığı için gerekli bilimsel incelemeler yapılamamıştır. Biz bilirkişilerden maktulün olası ölüm nedeni hakkında görüş sorulmasını talep ediyoruz. Ölümün nedeni net bir şekilde tespit edilmediğinden şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği müvekkilimin suçtan sorumlu tutulmaması gerekir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" diye konuştu.

Avukat, mahkeme başkanının reddini talep etti

Hava Palu'nun avukatı Ercan Arı ise, "Daha önce heyetinizce sanıkların mahkumiyetine karar verilmiştir. Bu karara katılan başkan olarak sizi reddediyoruz. Öte yandan, az önce meslektaşım tarafından bildirilen tanıkların dinlenilmesini biz de talep ediyoruz. Bunun dışında, dinlenilen diğer tanıklara soru sorma hakkımızın kullanılabilmesi için yeniden dinlenilmelerini istiyoruz. Maktulün ölüm nedeni konusunda bilirkişi raporu alınmasını biz de talep ediyoruz. Zira uzmanlarca bu konuda yapılmış bir tespit bulunmamaktadır. Maktul savunmalarda belirtildiği şekilde Tuncer Ustael tarafından gömüldüğü anda hayatta olabilir ve bundan sonraki aşamada ölmüş olabilir. Bu durumda şüphede müvekkilimin yararlanması gerekir. Tüm bu gerekçelerle müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum. Müvekkilimin eylemleriyle ölüm arasında illiyet bağı kesilmiştir" dedi.

Duruşma ertelendi

Söz verilen diğer sanık avukatları ve sanıklar ise daha önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ve tahliyelerini istediklerini söyledi. Tüm savunmaları değerlendiren mahkeme heyeti, bozma aşamasından önce dinlenilen tanıkların yeniden dinlenilmesini gerektiren yasal bir düzenleme bulunmaması nedeniyle bu talebin reddine ve İsa Palu'nun avukatı tarafından bildirilen yeni tanıkların dinlenmesi konusunda duruşma günü beklenmeksizin işlem yapılmasına karar verdi. Mevcut delil durumu ve dosya kapsamı dikkate alındığında rapor aldırılmasına yönelik taleplerin dosyaya yenilik katmayacağı sonucuna varıldığından bu talebin reddine karar veren heyet, mahkeme başkanı Atilla Darı'nın reddine ilişkin istemin duruşmadan sonra kendisinin bulunmadığı mahkemenin diğer üyelerinden oluşan bir heyet tarafından değerlendirilerek ilgili merciye gönderilmesini uygun gördü. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma 16 Mart gününe ertelendi.

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