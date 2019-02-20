‘Palto Film Günleri’ başladı

Anadolu Üniversitesi Palto Film Günleri’nin 12’ncisi ’Halef’ film gösterimi ile başladı.

İsmini Gogol’ün Palto hikayesinden alan Anadolu Üniversitesi Palto Film Günleri, İletişim Bilimleri Fakültesi desteğiyle 12’nci kez gerçekleşiyor. Sponsorların da destek verdiği günlerde 13 uzun, 8 kısa ve 1 belgesel film Eskişehirli sinemaseverlerle buluşacak. 23 Şubat’a kadar sürecek etkinlik, Sinema Anadolu’da gerçekleştirilen açılış töreni başladı. Törende, organizasyona destek olan kişi ve kurumlara plaketler verildi. 4 gün sürecek olan etkinliğin ilk gününde ise Murat Düzgünoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı ‘Halef’ fimi sinemaseverler ile buluştu.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Palto Film Günleri Koordinatörlerinden Taylan Özgür Akçam, festivalin her sene üzerine koyarak ilerlediğini vurgulayarak, “Bizim hikayemiz palto. Biz paltoda yıllardır çok güzel hikayeler biriktirdik. Bu sizlerin sayesinde oldu. Herkesin farklı bir hikayesi var. Burada ortak bir hikaye oluşturduk. Her sene üzerine koyarak güzel bir festivalle, güzel hikayeler biriktirmeye devam ediyoruz. Bu gönüllükle yürüyen bir festival aslında. Bu sebeple emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.