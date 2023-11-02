Palavracı Birgün fena yakalandı! Bu kafaya ameliyat şart
Geçen hafta "Kriz ameliyatları da vurdu, iptaller başladı" şeklinde haber yapan Birgün gazetesi bugün de "6 milyon ameliyat yapıldı, hasta düştük" diyerek çok fazla ameliyat olduğunu yazdı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine ve Türkiye'ye algı operasyonu haberleriyle bilinen Birgün gazetesi akla ziyan haberlerine devam ediyor.
Geçen hafta "Kriz ameliyatları da vurdu, iptaller başladı" şeklinde haber yapan sözde gazete bugünkü haberiyle 'pes' dedirtti.
Mart 2022'de "Müteahhide para var, ameliyat malzemesine yok" diyen Birgün geçen hafta "Kriz ameliyatları da vurdu, iptaller başladı" şeklinde haber yaptı.
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Utanması kalmayan Birgün, bugün "6 milyon ameliyat yapıldı, hasta düştük" diyerek çok fazla ameliyat olduğunu yazdı.
İşte o haber:
"Bu kafaya ameliyat şart"
Palavracı Birgün'e tepki gösteren vatandaşlar, "Bu kafaya ameliyat şart" şeklinde yorumlar yaptı.