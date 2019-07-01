Palandöken: “Perakende yasasında zaman kaybedilmemeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her geçen gün sayıları artan zincir marketlere karşı esnafın rekabet gücünün artırılması için Perakende Yasası’nda acilen düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Her geçen gün sayıları artan zincir marketlere karşı esnafın rekabet gücünün artırılması için Perakende Yasası’nda acilen düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Perakende Yasası yürürlüğe girdiği tarihten beri yaklaşık dört yıl geçmesine rağmen, esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı mağduriyetler giderilmedi. Sayıları yaklaşık 35 bini geçtiği tahmin edilen zincir marketler mahalle ve sokak aralarına kadar hızla yayılmaya devam ediyor. Esnafın sattığı tüm ürünleri satan zincir marketler bakkal başta olmak üzere manav, kasap, fırıncı, pastacı, kuruyemişçi, kırtasiyeci, konfeksiyoncu, zücaciye, çiçekçi, elektronik eşya satıcılığı, ayakkabıcı gibi çok sayıda iş kolunu olumsuz etkiliyor. Ayrıca yan yana açılan zincir marketler yıkıcı bir rekabet ortamı oluşturarak zaman içerisinde birbirlerinin de kapanmasına yol açıyor” dedi.

“Zincir marketlerin çalışma saatlerine sınırlama getirilmeli”

Haksız rekabetin önlenmesi için zincir marketlerin açılışlarına ve çalışma saatlerine sınırlama getirilmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zincir marketlerin haftanın 7 günü 9.00-22.00 saatleri arasında, hatta bazı bölgelerde daha erken açılıp daha geç saatte kapandıkları bilinen bir gerçektir. Haksız ve yıkıcı bir rekabet ortamı oluşturan bu işletmelerin çalışma saatlerine kesin bir sınırlama getirilerek Perakende Yasası’na açık ve net bir hüküm konulmalıdır. Avrupa’da olduğu gibi haftada bir gün kapalı olmaları sağlanmalıdır. Zincir marketlerin plansız ve kontrolsüz bir şekilde mahalle aralarında açılması yerine daha verimli ve katma değer oluşturacak alanlara yönlendirilmesi gerekmektedir. Zincir marketler, trafik yoğunluğu olan, otoparkı bulunmayan yerlerde ve mesken olan binalarda kesinlikle açılmamalıdır. Zincir marketlerin hangi mesafelerde açılacağı, bölgenin nüfusu ve gelir düzeyi dikkate alınarak kurallar oluşturarak yeni düzenlemeler getirilmelidir” diye konuştu.

“Devlet teşviki ile esnaf çarşıları kurulmalıdır”

Perakende Yasası’nda yapılacak düzenleme ile ticari alanların belirlenmesi sürecine esnaf ve sanatkarları temsil eden meslek kuruluşlarının dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, “Yerel seçimlerin neticelenmesi ile birlikte ekonomi için çözülmesi gereken en önemli konulardan biri, hiç kuşkusuz perakende sektörünün kurallarının konulmasıdır. Esnafımızın zincir mağazalar karşısında varlığını sürdürebilmesi için kentsel dönüşüm, gelişim ve yenileme proje alanı ilan edilen yerlere devlet teşviki ile esnaf çarşıları kurulmalıdır. Şehir imar planı hazırlanırken ticari alanların belirlenmesi sürecine esnaf ve sanatkarları temsil eden kuruluşlar da dahil edilmelidir. Esnafımızın geleceği ve sorunların çözümü için Perakende Yasası’nın esnaf ve sanatkarları koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve tam olarak uygulamaya geçirilmesi yeterlidir” şeklinde konuştu.