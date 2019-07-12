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Palandöken: “Öğrenim kredisi borçlarına kolaylık sağlanmalı”

Üniversiteden mezun olup iş bulamayan gençlerin öğrenim kredisi borçlarının iş bulana kadar dondurulması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son 10 yılda yaklaşık 5 milyona yakın öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurum borcunu ödeyemiyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:16
Palandöken: “Öğrenim kredisi borçlarına kolaylık sağlanmalı”

Üniversiteden mezun olup iş bulamayan gençlerin öğrenim kredisi borçlarının iş bulana kadar dondurulması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son 10 yılda yaklaşık 5 milyona yakın öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurum borcunu ödeyemiyor. Gençlerimiz iş bulana kadar öğrenim kredilerinin faizleri dondurulmalı. İş bulduktan sonra ise yeni bir yapılandırma ile ödemelerde kolaylık sağlanmalı. Mezun olup yeni bir hayata adım atan gençlerimizin borç yükü hafifletilmeli” dedi.


Öğrenim kredisi borcu olan öğrencilere ödemelerde kolaylık sağlanması için çağrıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Üniversite okurken burs çıkmayan öğrencilerin bir kısmı, daha iyi şartlarda eğitim alabilmek için geri ödemeli katkı kredisi kullanıyor. 2018 Mayıs itibarıyla 1 milyon 221 bin 531 öğrenci öğrenim kredisi aldı. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle öğrencilerimiz üniversiteden mezun olur olmaz iş bulmakta sıkıntı çekiyor. TÜİK verilerine göre ülkemizdeki genç işsizlik oranı yüzde 25,2 olarak gerçekleşti. Üniversite mezunu öğrenciler işe girmemiş olsa bile mezun olduktan iki yıl sonra öğrenim kredisi borçlarının taksitleri başlıyor. Öğrencilerimiz daha iş hayatına atılmadan sırtlarına büyük bir borç yükü biniyor” şeklinde konuştu.



“İşe başlayana kadar gecikme faizi işlememeli”


Öğrenciler işe başlayana kadar gecikme faizinin işlememesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Ödemeler başladıktan sonra kredi taksitleri ödenmediği takdirde geciken her gün için faiz işliyor. Bu da başta hem gençlere hem de ailelerine büyük bir yük demek. Milyonlarca borçlu öğrencinin sırtındaki kamburdan kurtulması için öğrenim kredisi borçlarının geri ödemesi işe başlama tarihine kadar ertelenmeli. Bu süreçte ise gecikme faizi işlememeli. Öğrenciler işe başladıktan sonra yeni bir yapılandırmaya gidilerek belli bir alt limitli taksit tutarı dahilinde borçlar yeniden yapılandırılmalı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:16
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