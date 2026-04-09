Palandöken Kayak Merkezi’nde kartpostallık görüntüler
Erzurum’da iki gündür etkili olan kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi’ni yeniden beyaz örtüyle kapladı.
Nisan ayına etkili olan kar yağışı Erzurumlulara kar sürprizi yaşattı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi’nde beyaz örtüyle adeta görsel bir şölen oluştu. Kar kalınlığının bir metreye kadar ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi’nde havadan çekilen görüntüler adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.