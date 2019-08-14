Pakistan'dan Hindistan'a rest: Sonuna kadar savaşacağız!

Keşmir bölgesinin Pakistan tarafından yönetilen kısmının başkenti Muzafferabad'ta açıklamalarda bulunan Imran Khan, Keşmir'de yapılacak herhangi bir Hindistan saldırısına "karşılık" verileceğinin sözünü verdi.

Konuşmasında Hindistan'ı kastederek, "Pakistan ordusu, Keşmir'in Pakistan tarafından yönetilen kısmında bir şeyler yapmayı planladıkları konusunda sağlam bir bilgiye sahip" dedi.

Pakistan Başbakanı, "Hindistan herhangi bir ihlalde bulunursa sonuna kadar savaşacağımıza karar verdik" diye de ekledi.

Yeni Delhi yönetiminin Keşmir'i ilhak kararı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki 'Keşmir' sorunu

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri Cammu Keşmir eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Kaynak: Haber7