0553 313 94 23

Pakistan'dan Hindistan'a rest: Sonuna kadar savaşacağız!

Pakistan Başbakanı Imran Khan, Keşmir'de yapılacak herhangi bir Hindistan saldırısına "karşılık" verileceğinin sözünü verdi. Khan, "Hindistan herhangi bir ihlalde bulunursa sonuna kadar savaşacağımıza karar verdik" diye de ekledi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:42
Pakistan'dan Hindistan'a rest: Sonuna kadar savaşacağız!

Keşmir bölgesinin Pakistan tarafından yönetilen kısmının başkenti Muzafferabad'ta açıklamalarda bulunan Imran Khan, Keşmir'de yapılacak herhangi bir Hindistan saldırısına "karşılık" verileceğinin sözünü verdi.

Konuşmasında Hindistan'ı kastederek, "Pakistan ordusu, Keşmir'in Pakistan tarafından yönetilen kısmında bir şeyler yapmayı planladıkları konusunda sağlam bir bilgiye sahip" dedi.

Pakistan Başbakanı, "Hindistan herhangi bir ihlalde bulunursa sonuna kadar savaşacağımıza karar verdik" diye de ekledi.

Yeni Delhi yönetiminin Keşmir'i ilhak kararı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki 'Keşmir' sorunu

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri Cammu Keşmir eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Kaynak: Haber7

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:42
  1. Pakistan
  2. Imran Khan
  3. Hindistan
  4. Cammu Keşmir

YORUM YAZ

  • Abdullah MuratAbdullah Murat1 sa önce
    Hindistan Çin lanetlenmiş topluluktur Şirk koşmaktadırlar Allah lanetlediklerini şeytana taparlar yapmaktadır Yahudiler de Allah tarafından lanetlenmiştir Artık onlar tağut yolunda savaşan şeytanın dostlarıdır Başını şeytanın çektiği küfür topluluğuna aittirler Müşrikler pisliktir Hristiyan ve yahudilerde şirk koşmaktadır bu bilgi kuranda yer almaktadır Kafir grubu iman edenlerin ve Allahın düşmanıdır Bu Allahın hükmüdür Dünyadaki düşmanlık Allahın kendi tercihidir ve İmtihan alanı olan dünyanın olağan bir durumudur 2 grupta imtihan edilmekle birlikte bu imtihanda kafire karşı nasıl bir tutum belirlememiz gerektiği kuranda bildirilmiştir Müminler kafirlere karşı onurlu dost edinmeyen boyun eğmeyen ve şiddetli müminlere karşı ise şevkatlidir. ve Kafirlerle din Allaha has oluncaya kadar savaşmak Allahın emridir Gerçek savaş budur Allah yolunda savaşmak budur Kafirlerle müttefik olmadan yalnız kafirlere karşı savaşmak Küfrü onların yaptığı iftirayı sonlandırmak hem Allaha hemde tüm müslümanlara yalancı akılsız iftirası atmaktadırlar Kuranı inkar etmekte peygamberi ise sahtelik ve yalancılıkla itham etmektedirler Allaha oğullar isnad etmekte Allahtan başka yada onunla beraber ilahlar edinmektedirler Onlarla dost olan onlardandır Müslümanlar hep birlikte bu ilahi düşman lar ile savaşmakla mesuldürler. Onlar şeytanın tesirinde oldukları için müslümanları boyundurukları altına almaya yada katledeceklerdir Asla onlara boyun eğilmemelidir Bu gerçek şereftir. Müşriklere boyun eğerseniz sizde müşriklerden olursunuz ayetide vardır Cihad ölene yada onlar cizye verecek kadar zayıf düşene kadardır barışın şartı budur. Cihad Allahın kurallarına göre yapılmalıdır bu zorunludur

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu
  1. Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu
  2. 12 ilde suça karışan, 146 yıl hapis..
  3. Tatilciler dönüş yolunda
  4. Gölete düşen çocuklarını kurtarmak..
  5. Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 4..
  6. Filistin yönetiminden Mescid-i..
  7. Elazığ’dahayvan satış ve kesim..
  8. Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 6..
  9. Kazakistan'da 7 ayda 52 milyon ton..
  10. Niğde'den acı haber!
  11. Bayburt’taki trafik kazasında ölen 3..
  12. Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi,..
  13. New York borsası düşüşle açıldı
  14. Çanakkale İskelesinde yoğunluk devam..
  15. Gökyüzünde tatil keyfi
  16. Orman yangınları sonrası uyarı: Böyle..
  17. Balkondan düşen iş adamı hayatını..
  18. AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül..
  19. 'Kürdistan’ söylemindeki artış..
  20. Anne ve 2 çocuğu boğulmaktan son anda..
  21. Hafter'e bağlı 5 komando yakalandı
  22. AK Parti Milletvekili Şimşek,..
  23. ABD'li ünlü şarkıcı İsveç'te suçlu..
  24. Muğla'da orman yangını
  25. Başkan Serkan Acar’dan Bahçeli’ye..
  26. Kombine satışlarına yoğun ilgi
  27. Trabzon Gazeteler Cemiyetinde..
  28. Ali Şahin’e Pakistan’dan büyük onur
  29. Fırat Çakıroğlu adına kütüphane açıldı
  30. Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın..
Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

Günün Karikatürü

11 Ağustos 2019
Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan