  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan'dan "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı
Aktüel

Pakistan'dan "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:41:29 -
Pakistan'dan "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, Pakistan'ın daima Filistin halkının sağlam bir destekçisi olduğunu bildirdi.

Akram, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" nedeniyle Twitter'dan yaptığı açıklamada, Filistinlilerin kendi kaderini tayin haklarının desteklenmesinin ve egemen bir Filistin devleti kurulmasının Pakistan'ın dış politikasının temel direklerinden olduğunu kaydetti.

Başbakan İmran Han liderliğinde iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise BM kararları ve Filistin halkının iradesine uygun adil bir çözüm bulunana kadar Pakistan'ın İsrail'i tanımayacağı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Filistin halkının yanında durduğu ve Filistin'i desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan, PTI, "Kashmir Civitas" adlı sivil toplum örgütünün bugüne özel hazırladığı bir şarkıyı da paylaştı.

Arapça ve Urduca seslendirilen "Asla ihanet etmeyeceğiz" isimli şarkının klibinde, İsrail askerleri tarafından şiddete maruz kalan Filistinlilere, Filistin halkının özgürlük mücadelelerine ve Keşmir halkının Hindistan askerlerine karşı direnişine dair görüntülere yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!
Gündem

Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu harekete geçti. Bu kapsamda hafta sonu için 20.00 ila 10.00’da uygul..
Muhsin Fahrizade olayında ortalık toz duman! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı
Dünya

Muhsin Fahrizade olayında ortalık toz duman! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı

İran'da nükleer programın başındaki Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından dini lider Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesin..
BDP dağa kaçırdı, o teslim oldu! Kadın terörist, yaşadığı istismar ve daha bir çok skandalı anlattı
Gündem

BDP dağa kaçırdı, o teslim oldu! Kadın terörist, yaşadığı istismar ve daha bir çok skandalı anlattı

Bundan 7 yıl önce BDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Zozan kod adlı kadın terörist, PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın kendisine tec..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay