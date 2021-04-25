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Siyaset Pakistan'dan Çavuşoğlu'na telefon
Siyaset

Pakistan'dan Çavuşoğlu'na telefon

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu açıklama karşısında Türk tezlerine destek verdiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 20:43:00 -
Pakistan'dan Çavuşoğlu'na telefon

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

İHA'nın bildirdiğine göre Pakistan Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Biden’in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurmasının karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.

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