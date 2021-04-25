Pakistan'dan Çavuşoğlu'na telefon
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu açıklama karşısında Türk tezlerine destek verdiğini belirtti.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.
İHA'nın bildirdiğine göre Pakistan Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Biden’in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurmasının karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.