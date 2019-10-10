0553 313 94 23

Pakistan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Faysal, "Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir" dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:54
Pakistan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir." dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü siyasi çözüme yönelik adımlarının Pakistan tarafından desteklendiğini açıkladı.

Faysal, "3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye nezaketle ev sahipliği yapan Türkiye'nin insani çabalarını tebrik ediyoruz ve Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Faysal, Pakistan'ın Suriye'de siyasi çözüme ilişkin umutlu olduğunu belirterek, "Pakistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve en kısa zamanda tüm taraflarla bölge ülkelerinin bir araya gelerek sorunun siyasi yollarla çözülmesine ilişkin umudunu korumaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:54
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Pakistan
  3. Pakistan Dışişleri Bakanlığı
  4. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal
  5. Türkiye'nin güney sınırı
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • hercaihercai25 dk önce
    Siyasi yonler kapanmasaydi biz oraya girmezdik sayin Faysal.
  • aliali32 dk önce
    EYVALLAH KARDEŞİM

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı
  1. 2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün..
  2. Balgam için hangi doktora gidilir
  3. Her yerde aranıyordu! Başörtüsüyle..
  4. Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç..
  5. CHP bağlandığı yerde otluyor! ‘Esed..
  6. Beşiktaş'ta aday sayısı 4'e yükseldi
  7. Çanakkale'de 314 düzensiz göçmen..
  8. 'İHA düşürüldü iddiası gerçek değil'
  9. Göğüs ağrısı için hangi doktora gidilir
  10. TBMM Başkanı Şentop'tan kritik Rusya..
  11. Selahattin Demirtaş’ın dağdaki..
  12. Sınır köylerinden Barış Pınarı..
  13. Teröristlerden Türk gazetecilere canlı..
  14. Turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı:..
  15. Harekat sonrası FETÖ'cülerden dikkat..
  16. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi..
  17. Emine Erdoğan: Allah Mehmetçiğimizi..
  18. Pakistan'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
  19. Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen..
  20. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel..
  21. Karlov suikastı davasında 3 sanık..
  22. Doğuma girmeden önce okunacak dualar!
  23. Dikkat çeken operasyon açıklaması: En..
  24. Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
  25. 5 yıldır aranan zanlı ormanda kadın..
  26. Türk askerinin karşısına çıkamayan..
  27. Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit!
  28. Ahmet Davutoğlu'ndan 'Esed'le..
  29. Uçaklar uçamaz diyorlardı.....
  30. Barış Pınarı Harekatı'na yerli ve..
Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!

Günün Karikatürü

10 Ekim 2019
Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü