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Dünya Pakistan'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi
Dünya

Pakistan'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Pakistan'ın Sindh eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:34:00 -
Pakistan'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Yerel basındaki haberlere göre, arama kurtarma çalışmalarında 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 62 oldu.

Tren kazası sonucu 100'ün üzerinde kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmının durumu ciddiyetini koruyor.

Öte yandan, kaza alanında incelemelerde bulunan Demiryolları Bakanı Muhammed Azam Han Swati, kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ifade ederek sorumluların cezalandırılacağını belirtti.

Swati, istifa edip etmeyeceği ile ilgili olarak, "yaşamını yitirenler geri gelecekse" istifa etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Sindh eyaletinin Gotki bölgesinde dün sabah saatlerinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkarak sürüklenmiş ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarpmıştı.

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