Pakistan’da sel felaketi: 5 ölü

Pakistan’ın Sindh eyaletinin başkenti Karaçi şehrinde aralıksız yağan muson yağmurlarının neden olduğu selde 4’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Sindh eyaletinin başkenti Karaçi şehrinde muson yağmurları sele neden oldu. Dünden beri aralıksız yağan yağmurların neden olduğu sel felaketinde 4’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Şehrin dört bir yanında etkili olan sel nedeniyle yollar ulaşıma kapandı, bazı bölgelerde kanalizasyonlar taşarken, bazı bölgelerde ise elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer şehir genelinde okulları kapattı.

Karaçi Belediye Başkanı Waseem Akhtar, şehir genelinde tüm devlet hastanelerinde yağmur acil durum ilan etti

Pakistan Meteoroloji Bölümü 28 ve 29 Ağustos’ta şehirde şiddetli yağış dalgası olacağını öngörmüştü.