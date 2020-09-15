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Dünya Pakistan'da savaş uçağı düştü
Dünya

Pakistan'da savaş uçağı düştü

Pakistan'da bir eğitim uçağı düştü. Uçağın 6'ncı nesil JF-17 savaş uçağı olduğu belirtiliyor. Söz konusu kaza, Pakistan'da bu yıl 5'inci kaza olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:00:00 -
Pakistan'da savaş uçağı düştü

Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) bir eğitim uçağının düştüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, PAF bünyesindeki rutin eğitim uçuşlarından biri sırasında, Pakistan’ın Pencap eyaletinde yer alan Pindighep kasabasında kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza sırasında can kaybının olmadığı kaydedildi. Kaza sırasında pilotun güvenli bir şekilde uçağı terk ettiği kaydedildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerdeki ilk belirlemelere göre düşen eğitim uçağının, 6'ncı nesil JF-17 savaş uçağı olduğu tahmin ediliyor. Dost ülke Pakistan’da yaşanan söz konusu kazanın nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin konuya dair çalışmaları devam ediyor.

Kazanın ardından Pakistan medyası, dikkat çeken bir detayı da uluslararası kamuoyu ile paylaştı. Servis edilen haberlerde, bu kazanın 2020’de PAF uçağının dahil olduğu 5’inci kaza olduğu belirtiliyor.

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