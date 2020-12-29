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Aktüel Pakistan'da mahkeme, atık yönetimi şirketiyle çıkan anlaşmazlıkta Türk şirketlerini haklı buldu
Aktüel

Pakistan'da mahkeme, atık yönetimi şirketiyle çıkan anlaşmazlıkta Türk şirketlerini haklı buldu

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:21:32 -
Pakistan'da mahkeme, atık yönetimi şirketiyle çıkan anlaşmazlıkta Türk şirketlerini haklı buldu

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da Lahor Yüksek Mahkemesi, Lahor Atık Yönetimi Şirketi (LWMC) ile "Albayrak ve Özpak Grubu" arasında yaşanan anlaşmazlıkta Türk şirketlerini haklı bularak "tüm araç, makine, teçhizat ve atölyelerin" geri verilmesine karar verdi.

Yargıç Şahid Kerim başkanlığında Lahor Yüksek Mahkemesinde LWMC ile Türk şirketleri arasındaki anlaşmazlığa ilişkin duruşma yapıldı.

Türk şirket yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre yargıç Kerim, LWMC'nin Türk şirketlerinin mal varlığına el koymak için polisi devreye sokmasını "görevi kötüye kullanmak" olarak nitelendirerek şirketin buna yetkisinin olmadığını söyledi.

Kerim ayrıca Türk şirketlerinin uluslararası firmalar olduğunu vurgulayarak LWMC'nin bu tür eylemleriyle ne mesajı vermeye çalıştığını sorguladı.

Pakistan'ın daha önce benzer durumlar yaşadığını ve uluslararası platformlarda kaybettiği davalar olduğunu anımsatan Kerim, ülkenin bir kez daha aynı duruma düşmesinin göze alınamayacağını kaydetti.

Yüksek Mahkeme, sözleşme süresinin 31 Aralık 2020'ye kadar olduğuna, dolayısıyla tüm araç, makine, teçhizat ve atölyelerin Türk şirketlerine geri verilmesine ve ayrıca tarafların "Sözleşme Uyuşmazlık Çözüm Maddesi'ne" göre oturup anlaşmaları gerektiğine hükmetti.

Öte yandan, Özpak Üst Yöneticisi (CEO) Nizamettin Kocameşe, Pakistan'ın, Türk Karadeniz Elektrik Üretim AŞ'ye (Karkey) karşı kaybettiği 1,2 milyar dolarlık tazminat davasına atıfta bulunarak mahkemenin, söz konusu kararıyla geçmiş dönemde yapılan hataların tekrar edilmemesini istediğini ifade etti.

Kocameşe, bu tür durumların Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ve yatırımcıların bu ülkeye gelmesine mani olduğunu söyledi.

Araçlarını geri aldıkları takdirde 31 Aralık akşamına kadar sahada çalışmaya devam edeceklerini belirten Kocameşe, geçmiş dönemdeki tahkim kurulu kararlarını ve 31 Aralık'a kadar olan ödemelerini tamamıyla almaları halinde araçların geleceğiyle ilgili tahkim kurulu oluşturup taşıtların akıbetine orada karar vereceklerini söyledi.

Kocameşe, mahkemenin imzalı kararını yarın sabah kendilerine göndereceğini ve bu sebeple henüz garajlarına giremediklerini ve araçlarını teslim alamadıklarını sözlerine ekledi.

- Pakistan polisi 21 Aralık'ta baskın düzenlemişti

Türk şirketler ile LWMC arasındaki anlaşmazlığın çözümüyle ilgili çeşitli düzeylerde toplantılar gerçekleşmişti.

Lahor kentinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak Grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise, 21 Aralık'ta çevik kuvvet ekipleri baskın düzenlemişti.

Polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden dışarı çıkartmıştı. Baskın sırasında polisin sert tavrı sebebiyle arbede yaşanmıştı.

Bazı çalışanları tartaklayan Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına müsaade etmemişti.

LWMC Üst Yöneticisi (CEO) İmran Ali Sultan ise söz konusu eylemin "yasal ve araçlara el konulmasının ihale şartnamesine uygun olduğunu" savunmuştu. ​​​​​​​Sultan, yapılan ihale gereği araç filosunun kendilerine teslim edilmesinin zorunlu olduğunu, aksi halde mülki idarenin desteğine başvuracaklarını söylemişti.

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