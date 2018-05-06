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Pakistan'da maden patlaması

Pakistan'ın Kuetta kentinde kömür madeninde meydana gelen patlamada 16 madenci öldü

06 Mayıs 2018 Pazar 10:26
Pakistan'da maden patlaması

Pakistan'ın Kuetta kentinde kömür madeninde meydana gelen patlamada 16 madenci öldü. Pakistan'ın Kuetta kentinde bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasında 16 madenci hayatını kaybetti.

Hükümet yetkilisi Cavit Enver, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'nın Marghat köyündeki madende metan gazı patlaması olduğunu açıkladı. Patlamada 16 madencinin öldüğünü belirten Enver, 9 madencinin yaralı olarak kurtarıldığını söyledi.

Bölgedeki madenlerde gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için daha önce de kazalar olmuştu.

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 10:26
  1. Pakistan
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