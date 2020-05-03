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Aktüel

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 21:50:48 -
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 1301 artarak 20 bin 71'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 25 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 457'ye çıktı.

Son 24 saatte yapılan 8 bin 716 test sonucunda 1301 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 20 bin 71, toplam test sayısı ise 203 bin 25 oldu.

Ülkenin yaklaşık yarısının yaşadığı Pencap, 7 bin 494 kişi ile en çok vaka görülen eyalet oldu.

Pakistan'da virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 5 bin 114 kişi sağlığına kavuştu.

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