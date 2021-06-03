Pakistan'da korkunç olay! El bombasıyla oynayan çocuklar öldü
Dost ve kardeş ülke Pakistan'da 3 çocuk buldukları el bombasıyla oynarken hayatını kaybetti. Polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde el bombasıyla oynayan çocuklardan 3'ü hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Ketta şehrinde yaşları 10 ila 14 arasındaki 5 çocuk, bir mezarlıkta buldukları el bombasıyla oynamaya başladı.
Bombanın patlaması sonucu 3 çocuğun yaşamını yitirdiği, 2'sinin yaralandığı belirtildi.
Polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.