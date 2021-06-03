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Dünya Pakistan'da korkunç olay! El bombasıyla oynayan çocuklar öldü
Dünya

Pakistan'da korkunç olay! El bombasıyla oynayan çocuklar öldü

Dost ve kardeş ülke Pakistan'da 3 çocuk buldukları el bombasıyla oynarken hayatını kaybetti. Polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 20:05:00 -
Pakistan'da korkunç olay! El bombasıyla oynayan çocuklar öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde el bombasıyla oynayan çocuklardan 3'ü hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Ketta şehrinde yaşları 10 ila 14 arasındaki 5 çocuk, bir mezarlıkta buldukları el bombasıyla oynamaya başladı.

Bombanın patlaması sonucu 3 çocuğun yaşamını yitirdiği, 2'sinin yaralandığı belirtildi.

Polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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