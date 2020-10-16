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Aktüel Pakistan'da kamu çalışanlarının "hayat pahalılığı" protestosu sürüyor
Aktüel

Pakistan'da kamu çalışanlarının "hayat pahalılığı" protestosu sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:50:12 -
Pakistan'da kamu çalışanlarının "hayat pahalılığı" protestosu sürüyor

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kamu çalışanları ve emekliler, hükümetin politikalarına karşı gösterisini sürdürüyor.

Emniyet güçleri, parlamento binası, bakanlıklar ve elçiliklerin bulunduğu kırmızı bölgenin etrafını 50 konteyner ile kapatarak önlem alırken, göstericiler söz konusu alanın dışında 2 gündür oturma eylemi yapıyor.

Çeşitli meslek gruplarından çoğunluğu kadın olan protestocular, "Un, şeker, her şey çok pahalı”, “Faturaları ödeyemiyoruz” şeklinde sloganlar atarken fiyatların düşürülmesini ve maaşlarına zam yapılmasını talep etti.

Göstericiler, talepleri yerine getirilene değin oturma eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

İslamabad’da 14 Ekim'de basın kulübü önünde bir araya gelen protestocular, parlamento binasının bulunduğu "kırmızı bölge"ye doğru yürüyüşe geçmişti ancak polis göstericilerin söz konusu alanın içerisine girmesine müsaade etmemişti.

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