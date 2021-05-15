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Dünya Pakistan'da Filistin'e destek gösterisi
Dünya

Pakistan'da Filistin'e destek gösterisi

İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliam Pakistan'da protesto edildi. Sokaklara dökülen yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 01:21:00 - 2021-05-15 01:25:53

Pakistan’da Adalet Hareketi Partisi’nin çağrısı üzerine Karaçi ve Lahor kentlerinde yüzlerce kişi sokaklara dökülerek, Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

Pakistan'da Filistin'e destek gösterisi

İsrail güçlerinin, Filistin’e yönelik saldırıları devam ederken, aralarında Pakistan’ın da bulunduğu birçok ülkede Filistin’e destek gösterileri düzenleniyor. İsrail güçlerinin Filistin’e yönelik saldırıların ardından Adalet Hareketi Partisi’nin destek çağrısına kulak veren yüzlerce kişi, Pakistan’ın Karaçi ve Lahor kentlerinde sokaklara dökülerek, Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

Filistin bayrakları açan protestocular, İsrail güçlerinin Filistin’e yönelik saldırılarını kınadı, Filistin’e destek sloganlar attı. Protestocular ayrıca, uluslararası toplumun İsrail güçlerinin Filistin topraklarına ve halkına yönelik saldırılarını dikkate almasını ve Filistin halkına yapılanlara son verilmesini talep etti.

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