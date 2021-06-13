  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemen’de esir takası! 12 kişi serbest bırakıldı
Dalış okullarının tarihi belli oldu
Hatay rahat nefes aldı! İlk sonuçlar geldi
O ilde silah ve mühimmat ele geçirildi
Dünya Pakistan'da felaket: En az 10 ölü
Dünya

Pakistan'da felaket: En az 10 ölü

Pakistan'ın farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 15:32:00 -
Pakistan'da felaket: En az 10 ölü

Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın yol açtığı afet ve kazalarda ilk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, gün içerisinde Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Pencap eyaletlerinde görülen şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Afet ve kazalarda ilk belirlemelere göre Hayber Pahtunhva’da 5, Belucistan’da 3 ve Pencap'ta 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Pencap’ta şiddetli rüzgarlar ağaçları köklerinden sökerken, bazı şehirlerde iş yeri tabelaları uçtu, binaların duvarları yıkıldı.

Belucistan’ın Barkhan bölgesinde ise meydana gelen sel sonucu kırsal alanlarla kara ulaşımı kesildi.

Gilgit Baltistan ile Çitral arasındaki yol, olası nehir taşkınına karşı önlem amaçlı trafiğe kapatıldı.

Bazı yerlerde ise elektrik kesintileri yaşandı.

Şiddetli yağmur ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay