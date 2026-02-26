Pakistan'da evde tüp patladı: 7 ölü, 25 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Chaman kentinde gece saatlerinde büyük bir facia yaşandı. Bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu binanın çatısı ve duvarları tamamen çöktü. Olay yerine sevk edilen polis ve arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları çıkarmak için zamanla yarışıyor. İlk belirlemelere göre, patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların çoğunun 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklar olduğu bildirildi.

BİRÇOK YARALININ DURUMU KRİTİK

Hastaneye kaldırılan 25 yaralıdan birçoğunun durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği aktarıldı. Pakistan’da benzer bir trajedi geçtiğimiz hafta Karaçi kentinde de yaşanmış, tüp patlaması sonucu çöken binada 16 kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, yaralıların tedavileri bölgedeki hastanelerde sürüyor.