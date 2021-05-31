  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı
FETÖ için 37 milyon mülakat
Nijerya'da medreseye saldırdılar: 100'den fazla öğrenci kaçırıldı
BM'den kritik Husi görüşmesi
Dünya Pakistan'da binlerce kişi Filistin'e destek mesajı vermek için toplandı
Dünya

Pakistan'da binlerce kişi Filistin'e destek mesajı vermek için toplandı

Pakistan'ın Peşaver şehrinde binlerce kişi, Filistin halkına destek mesajı vermek için bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 07:34:00 -
Pakistan'da binlerce kişi Filistin'e destek mesajı vermek için toplandı

Cemaat-i İslami Partisi tarafından Peşaver'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisine binlerce kişi katıldı.

Filistin bayraklarının açıldığı eylemde göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarda Filistin ile dayanışma mesajları paylaştı, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Söz konusu parti daha önce de başkent İslamabad ve Karaçi'de Filistin ile dayanışma gösterileri düzenlemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay