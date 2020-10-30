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Aktüel Pakistan'da bayram havasında Mevlit Kandili kutlaması
Aktüel

Pakistan'da bayram havasında Mevlit Kandili kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:05:19 -
Pakistan'da bayram havasında Mevlit Kandili kutlaması

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da binaların, camilerin ve sokakların renkli ışıklarla donatıldığı, eyalet başkentlerinde top atışlarıyla kutlandığı Mevlit Kandili, ülke genelinde bayram havasında yaşanıyor.

Birkaç gün önceden başlayan kandil hazırlıkları kapsamında başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve parlamento binası başta olmak üzere ülke genelindeki resmi dairelerin dışına renkli lambalarla süslemeler asıldı.

Camiler, evler, sokak ve caddelerde de göz alıcı ışıklandırmalar göze çarparken ülkedeki eyalet başkentlerinde ve İslamabad'da top atışları yapıldı.

Kandil gününün resmi tatil ilan edildiği ülkede sabah namazı sırasında da kutlamalar dolayısıyla havai fişekler atıldı.

Mevlit Kandili kapsamında ülke genelinde Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili konferans, seminer ve çeşitli etkinler de düzenleniyor.

Nüfusu 216 milyonu bulan Pakistan'da Müslümanlar, Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirdiği günü bayram gibi geçiriyor.

Kutlamalara halk yoğun ilgi gösteriyor.

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