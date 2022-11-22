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Ekonomi Pakistan’a Türk uçaksavarı! İmzalar atıldı, dost ülkeye gönderilecek: CANiK M2 QCB ihracatı
Ekonomi

Pakistan’a Türk uçaksavarı! İmzalar atıldı, dost ülkeye gönderilecek: CANiK M2 QCB ihracatı

Türk firması CANiK, Pakistan'ın başkenti Karaçi'de düzenlenen IDEAS fuarında en yeni ürün ve aksesuarlarını görücüye çıkardı. Fuarda yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB ve geliştirilmiş hızlı versiyonu olan CANiK M2F de sergilendi. M2 ihracatına yönelik Pakistan'ın devlet iştiraki POF ile anlaşma imzalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 12:30:00 - 2022-11-22 12:39:49
Pakistan’a Türk uçaksavarı! İmzalar atıldı, dost ülkeye gönderilecek: CANiK M2 QCB ihracatı

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Pakistan'ın başkenti Karaçi'de düzenlenen IDEAS fuarında en yeni ürün ve aksesuarlarını görücüye çıkardı. Fuarda yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB ve geliştirilmiş hızlı versiyonu olan CANiK M2F de sergilendi. CANiK fuarda, M2 ihracatına yönelik Pakistan'ın devlet iştiraki POF ile anlaşma imzaladı.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Pakistan'ın başkenti Karaçi'deki fuar merkezinde 15-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenen IDEAS fuarına katıldı. IDEAS'ta bölge ülkelerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak seçilmiş son teknoloji ürünlerini sergileyen CANiK, deneyimli ekibiyle ürün ve çözümlerini katılımcılara aktardı.

Fuarda CANiK ayrıca Pakistan'ın silah, mühimmat üretim ve dağıtımından sorumlu en büyük devlet iştiraki olan POF (Pakistan Ordnance Factories) ile yeni bir iş birliği anlaşması için masaya oturdu. POF ile halihazırda Türkiye'nin de milli ve görev tabancası olan METE serisinin pazarlama ve satış faaliyetlerini sürdüren CANiK, ayrıca POF bünyesinde yer alan Wah Industries Limited ile de CANiK M2 QCB ihracatına yönelik süreci başlattı.

2023 YILI CANİK ADINA BOL TEMPOLU OLARAK DEVAM EDECEK

SYS Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Türkiye'nin milli katılım gerçekleştirdiği IDEAS 2022 CANiK adına oldukça yoğun görüşme trafiğinin yaşandığı bir fuar oldu. M2 QCB Ağır Makineli Tüfeği Pakistan'a ihraç etmek üzere Pakistanlı Wah Industries firması ile fuarın ikinci gününde anlaşma imzaladık. Bu, Pakistan'ın deniz, kara ve özellikle hava kuvvetleri için bulunmaz bir fırsat çünkü halihazırda envanterlerinde olan bir makineli tüfek. Şimdi ise dost ülke Türkiye tarafından üretilmiş çok daha gelişmiş bir namlu ve mekanizmayla Pakistan'ın envanterlerine girmek için sabırsızlanıyoruz. 2023 senesinde işbirliğimizi artırarak devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

CANİK M2 QCB'NİN ÜSTÜN PERFORMANSI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

CANiK IDEAS'ta; METE SFx, METE SFT ve SFx RIVAL gibi yeni model tabancaların yanı sıra optiklerden tekstil ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle evrensel aksesuar markası olan MECANIK altındaki tüm ürünlerini sergiledi. Fuarda yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB ve geliştirilmiş hızlı versiyonu olan CANiK M2F de en çok ilgi gören ürünlerin başında yer aldı. Türkiye'nin kalifiye edilmiş tek ve en büyük 12.7 mm ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB, dünyanın dört kıtasına ihraç ediliyor. Yüksek teknolojili AR-GE mühendislik ürünü olan CANiK M2 QCB, üstün performansıyla dikkat çekiyor. Etkin menzili 1850 metre olan CANİK M2 QCB, gelişmiş atış kontrol sistemleri ile birlikte etkin menzilini 6000 metreye kadar çıkarabiliyor. Türkiye, CANiK M2 QCB ile dünyada uçaksavar üretimi yapan ilk 4 ülke arasında yer alıyor.

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