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Aktüel Pakistan, Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılmasını memnuniyetle karşıladı
Aktüel

Pakistan, Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılmasını memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:05:17 -
Pakistan, Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılmasını memnuniyetle karşıladı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, Suudi Arabistan ile Katar'ın kara, hava ve deniz sınırlarını karşılıklı olarak açmasını memnuniyetle karşıladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sorunun çözümünde Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın çabaları ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin katkılarına övgüde bulunuldu.

Açıklamada, bugün Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi’nin, KİK ülkeleri arasındaki iş birliği ve güveni artıracağına işaret edildi.

Pakistan’ın KİK ve KİK ülkeleriyle ikili ilişkilerine önem vermeye devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, İslamabad yönetiminin Suudi Arabistan ile Katar'ın kara, hava ve deniz sınırlarını karşılıklı olarak açmasından memnuniyet duyduğu kaydedildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının dün akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da bugün gerçekleştirilecek 41. KİK Zirvesi'nin "sözde ve eylemde birlik toplantısı" olacağını belirtmişti.

41. KİK Zirvesi'nin üye ülke liderlerinin katılımıyla 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

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