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Pakistan resti çekti! ‘Onlarla konuşmanın anlamı yok’

Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptal eden Hindistan ile konuşmanın bir anlamı olmadığını belirten Pakistan Başbakanı İmran Han, Yeni Delhi yönetimiyle diyaloğa girme çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
Pakistan resti çekti! ‘Onlarla konuşmanın anlamı yok’

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD merkezli New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Keşmir meselesiyle ilgili olarak Hindistan'ı sert bir şekilde eleştirdi.

Han, "Hindistan ile konuşmanın bir anlamı yok. Demek istediğim, konuşmam gerektiği kadar konuştum. Maalesef, şu an geriye baktığımda, barış ve diyalog için yaptığım tüm girişimleri taviz verme olarak algıladılar" ifadesini kullandı.

Diyalog çabalarının sonuçsuz kaldığını vurgulayan İmran Han, "Artık yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

Şimdi en önemli konunun Cammu Keşmir'deki 8 milyon insanın yaşamı olduğunun altını çizen Han, "Etnik temizlik ve soykırım olacağı yönünde endişelerimiz var" ifadesini kullandı.

'Korkutucu bir durum olur'

Hindistan'ın Keşmir'de bir yanıltma harekatı düzenleyerek Pakistan'a karşı askeri eylemlerini meşrulaştırmaya çalışacağından endişelendiklerini kaydeden Han, böyle bir durumda karşılık vereceklerini dile getirdi.

Başbakan İmran Han, "İki nükleer silaha sahip ülkeye bakıyorsunuz, her şey olabilir. Tansiyon yükselebilir ve bu dünya için korkutucu bir durum olur" ifadesini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
  1. Pakistan Başbakanı İmran Han
  2. ABD merkezli New York Times gazetesi
  3. Keşmir
  4. Hindistan
  5. Cammu Keşmir
  6. Nükleer
  7. silah
  8. Pakistan

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